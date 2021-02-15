Госсекретарь США призвал Турцию избавиться от российских С-400

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, сообщает ТАСС со ссылкой сообщение пресс-службы Госдепартамента.

«Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400. Энтони Блинкен выразил поддержку продолжающимся переговорам между Турцией и Грецией», — отмечается в тексте.

В январе Турция назвала условие продолжения закупки у России комплексов ПВО С-400. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаила Демира, Анкара готова закупить у России второй комплект С-400 при условии передачи технологий.