СМИ: США создают новую военную базу на севере Сирии

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США создает базу на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Согласно сообщению, база будет расположена вблизи от границы Сирии с Турцией и Ираком.

Строительство базы идет рядом с населенным пунктом Айн-Давар в провинции Хасеке.

На северо-востоке Сирии США создали около восьми баз. Крупнейшие из них расположены поблизости от нефтеносных районов, контролируемых американцами и курдами.