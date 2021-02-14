СМИ: США создают новую военную базу на севере Сирии
Максимс Краюшкинс
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Международная антитеррористическая коалиция во главе с США создает базу на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Согласно сообщению, база будет расположена вблизи от границы Сирии с Турцией и Ираком.
Строительство базы идет рядом с населенным пунктом Айн-Давар в провинции Хасеке.
На северо-востоке Сирии США создали около восьми баз. Крупнейшие из них расположены поблизости от нефтеносных районов, контролируемых американцами и курдами.
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