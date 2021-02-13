Генерал СБУ предсказал потерю Украиной Донбасса за пару месяцев

Официальный отказ Киева от минских соглашений приведет к потере Донбасса, считает бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк. Его слова приводит РИА «Новости».

«Если мы отказываемся официально от минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области», – заявил генерал.

Ранее заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что минские соглашения практически невозможно выполнить в их нынешнем виде.