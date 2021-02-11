В России ответили на разрешение Украины для НАТО летать над Крымом

Эксперт, историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал то, что украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий разрешил силам НАТО летать над Крымом. Об этом пишет mk.ru.

По его словам, в Крыму сложилась ситуация, аналогичная Прибалтике в советский период.

«Де-юре американцы Прибалтику не признавали территорией в составе СССР, а де-факто – то, что касалось наземных и воздушных границ, хозяйственной деятельности и прочего – признавали», — сказал Кнутов.

По его словам, это означает признание Крыма, хотя это не выносится на публичное обсуждение.

Кнутов также назвал «безусловно провокационным» предложение украинского министра, потому что он понимает, что воздушное пространство надо полуостровом находится под охраной российской ПВО.

Ранее Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом.