Вашингтон впервые отправляет в Норвегию бомбардировщики B-1

Военно-воздушные силы США впервые отправляют в Норвегию бомбардировщики B-1, что говорит о том, что американские военные намерены закрепиться в стратегически важном арктическом регионе. Об этом информирует CTV News.

Отмечается, что четыре американских бомбардировщика B-1 и около 200 военнослужащих уже направлены на норвежскую авиабазу Орланд. В ближайшие три недели военные США планируют совершить полеты за Полярным кругом и в международном воздушном пространстве у северо-западных границ России.

В Вашингтоне уверены, что перемещение сил близ России говорит о том, что Соединенные Штаты смогут быстрее отреагировать на «потенциальную агрессию» Москвы.

По данным издания, в Пентагоне крайне обеспокоены действиями российских военнослужащих по перекрытию доступа в Арктику.

Ранее норвежские СМИ писали, что увеличение американского военного присутствия в Норвегии может сделать ее «полем битвы» в возможной войне между Россией и США.