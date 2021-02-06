СБУ заявила о переходе разведчиков «на сторону России»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что она якобы разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая действовала в в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях страны. Соответствующее заявление было размещено на сайте ведомства.

В СБУ утверждают, что в агентурной сети были бывшие спецназовцы военной разведки Украины. По заверениям украинского ведомства, их будто бы «завербовали» сотрудники ФСБ для выполнения разведывательных заданий, диверсионных операций. Также «агенты» якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинской армии.

Помимо прочего, предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. В качестве «доказательства» украинские разведчики цитируют некого «объекта вербовки», который обещает сделать это за вознаграждение в $100 тысяч.

Также утверждается, что «агенты» пытались завербовать чиновников ВСУ.