Зеленский поручил проверить боеготовность войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести проверку готовности войск к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
В офисе главы государства отметили, что в инспекции примут участие представители офиса, аппарата Совета нацбезопасности и обороны, а также минобороны и министерства внутренних сил.
Проверка инициирована с целью определения эффективности подразделений со стороны руководства Минобороны и командования Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне силовой операции.
При этом мероприятие должно «выявить факторы, которые негативно влияют на состояние готовности».
После проверки боеготовности будет составлен доклад, который представят главе государства.
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