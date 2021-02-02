Адмирал США призвал готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

США должны быть готовы к ядерной войне с Россией и Китаем, поскольку это «очень реальная перспектива». Такое мнение высказал американский адмирал Чарльз Ричард, пишет The Washington Times.

По словам офицера, существует реальная вероятность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия.

Вашингтон при этом готовится к такому конфликту, «который предпочел бы видеть, а не к конфликту, с которым, скорее всего, столкнется».

«Мы должны адаптироваться к сегодняшней стратегической обстановке, понимая угрозы, которые исходят от наших противников», — заявил адмирал.

Ричард отметил, что Россия уже более 10 лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы с помощью новых ракет и другого вооружения.

В совокупности с «захватом» Крыма это демонстрирует готовность России вести агрессивное соперничество и игнорировать международные нормы, добавил он.

Ранее НАТО призвало увеличить оборонные расходы из-за «агрессии России».