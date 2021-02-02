США заверили Киев в готовности поставлять летальное оружие

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил о готовности Вашингтона предоставлять Украине летальное оружие. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинского МИД во вторник, 2 февраля.

Ранее стало известно, что госсекретарь во время разговора заверил Кулебу, что его страна предоставит украинской стороне активную экономическую и военную помощь.

«Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен и Кулеба также обсудили углубление сотрудничества между странами в сфере политики безопасности, торгово-экономической и инвестиционных сферах, а также противодействия пандемии коронавируса.