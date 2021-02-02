Лавров: Россия пока не начала процесс выхода из ДОН

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что процесс выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) пока не начался, передает ТАСС.

По его словам, Россия объявила о том, что приняла такое решение, однако процесс выхода начнется с момента внесения российской стороной соответствующего уведомления депозитариям договора.

Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (всего ДОН в разное время подписали 33 страны).

22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН.

Ранее в Госдуме заявили, что итоговое решение по выходу из Договора по открытому небу будет приниматься российской стороной после диалога с администрацией избранного президента США Джо Байдена.