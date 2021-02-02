Военные власти Мьянмы закрыли авиасообщение со страной

Военные, пришедшие к власти в Мьянме, приняли решение о приостановлении международного авиасообщения со страной. Об этом информирует газета Myanmar Times со ссылкой на соответствующий документ.

Как указано в уведомлении для пилотов (Notice to Airmen, NOTAM), все взлеты международных авиарейсов из аэропортов республики и все посадки в них не будут осуществляться до 23.59 (19.29 мск) 31 мая 2021 года.

При этом, как отмечается, аэропорты Мьянмы пока не получали официальных распоряжений властей о прекращении международных полетов. Посольства других государств, в свою очередь, информируют о приостановке международного авиасообщения в Мьянме до 30 апреля.

Ранее представители высших органов власти Мьянмы были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности. После этого военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год и назначили врио президента.

Во вторник, 2 февраля, в Мьянме военные, которые провели госпереворот, переназначили еще 11 министров.