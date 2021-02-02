В ДНР обвинили Киев в остановке процесса обмена пленными

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Украина виновата в прекращении процесса подготовки и обмена пленными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Морозова рассказала о подписанном протоколе, где оговорены обязательства украинской стороны о процессуальной очистке, и о том, что Украина должна информировать ДНР о ходе работы по данному вопросу.

«Но информации мы не получаем», — сказала омбудсмен, уточнив, что от Киева не поступает никакой информации с начала 2020 года.

Она объяснила, что представители Украины категорически игнорируют договоренности связанные с обменами пленными.

Ранее Морозова заявила, что очередной этап обмена пленными между ДНР и Киевом «очень далеко».