В ДНР заявили, что следующий обмен пленными с Киевом «очень далеко»

Очередной этап обмена пленными между ДНР и Киевом «очень далеко», заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова. Ее слова приводит РИА «Новости».

Она отметила, что первая встреча в этом году результатов не принесла.

«Проблема все та же, она не новая. Это прекращение уголовного преследования лиц, которые были обменяны в 19-20 году», — сказала Морозова.

Она также заявила, что киевским властям следует «вернуться к этим обязательствам, для того чтобы завершить процедуры обмена».

«После этого мы сможем начать подготовку нового этапа обмена», — заявила Морозова.

Омбудсмен при этом отметила, что на текущий момент «это очень и очень далеко».

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал заявление полпредов ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Натальи Никоноровой и Владислава Дейния о проведении передачи удерживаемых лиц Киеву со стороны самопровозглашенных республик.