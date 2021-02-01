ВМС Украины и США провели тренировку в Черном море

Военно-морские силы (ВМС) Украины и США провели совместную тренировку в акватории Черного моря, сообщается на странице украинского флота в Facebook.

«В Черноморской акватории тактическая группа с участием ВМФ ВСУ совместно с американским эсминцем и кораблем безопасности провела совместную тренировку на море», – указано в сообщении.

По данным ВМС Украины, целью тренировки было поддержание безопасности в Черном море, а также улучшение подготовки и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Ранее сообщалось, что в Черное море зашел эсминец военно-морских сил США Porter.