Россия впервые представит за рубежом боевые машины «Бумеранг»

Россия впервые представит колесную бронированную платформу «Бумеранг» за рубежом — на международном авиасалоне Aero India 2021 в индийском городе Бангалор с 3 по 5 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктора Кладова.

Всего на мероприятии Россия планирует показать свыше 200 образцов продукции военного назначения.

«Впервые за границей мы покажем бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17 на перспективной колесной платформе «Бумеранг»», — уточнил представитель Ростеха.

По словам Кладова, «Бумеранг» был создан по заданию Министерства обороны России. Уникальность этой военной техники состоит в том, что на ее базе можно создавать машины широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием.

Известно, что на основе «Бумеранга» были созданы колесная БМП К-17, а также бронетранспортер К-16.

В августе 2020 года платформа «Бумеранг» была представлена на военном форуме «Армия-2020».