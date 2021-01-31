Эксперт назвал идиотизмом план удара НАТО по Калининграду

Ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области клиническим идиотизмом, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что подобные сценарии сочиняются десятками в год.

«В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим», — сказал Мураховский.

По его словам, вызывает грусть, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид.

«С другой стороны, такие публикации дарят нам возможность развлечься забористой клюквой», — отметил он.

Ранее издание Overt Defence со ссылкой на данные американского Военно-морского аналитического центра сообщило, что «превентивный» удар НАТО по Калининградской области уничтожит четыре объекта российской армии.