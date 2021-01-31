Украинский военный эксперт заявил об «угрозе» из Крыма

Украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире «Апостроф TV» заявил, что Крым несет «угрозу» Украине.

Он указал, что полуостров называют «непотопляемым авианосцем».

Самусь утверждает, что «главная угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет», поскольку в настоящее время там якобы находятся «около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками».

Также он признал, что Черное море находится под полным контролем России, так как она якобы в любой момент может заблокировать Украине выход в море, из-за чего Киеву следует развивать свои военно-морские силы. Эксперт выразил сожаление, что «фактически нет корабельного состава ВМС Украины».

«После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения», — добавил Самусь.

На этой неделе сообщалось, что украинское правительство продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер «Украина».