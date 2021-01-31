В ДНР ранили местного жителя при обстреле

Мирный житель ДНР был ранен в результате обстрела поселка Александровка со стороны украинских силовиков, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации центра, вооруженные формирования Украины подвергают массированным обстрелам юго-западные окраины Донецка.

«По предварительным данным, ранен мирный житель населенного пункта Александровка», — приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли пригород Донецка из миномета.

Как известно, полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.