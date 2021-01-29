Кравчук отрицает проведение передачи удерживаемых лиц Киеву от ДНР и ЛНР

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал заявление полпредов ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Натальи Никоноровой и Владислава Дейния о проведении передачи удерживаемых лиц Киеву со стороны самопровозглашенных республик. Об этом сообщает интернет-канал «Апостроф TV».

По его словам, никакого обмена не будет.

При этом он подчеркнул, что передача должна проводиться не на уровне частных лиц, а на государственном.

Первый президент также отметил, что украинские власти не препятствуют процессу передачи удерживаемых в Донбассе граждан.

Ранее Никонорова и Дейний заявили о проведении передачи группы удерживаемых лиц Киеву, при которой посредником выступит лидер политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

В апреле 2020 года Киев, ДНР и ЛНР обменялись пленными. Самопровозглашенные республики Донбасса передали 20 человек, а Киев — 14.