В НАТО объяснили заход эсминца ВМС США в Черное море
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску прокомментировала заход эсминца ВМС США Porter в Черное море. Об этом сообщает сайт Североатлантического альянса.
По ее словам, НАТО «увеличил свое оборонительное присутствие» в Черном море «в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи» в этом регионе.
Лунгеску отметила, что НАТО твердо привержен безопасности в данном регионе.
Она также подчеркнула, что Черное море имеет стратегическое значение для альянса. В этом регионе у США есть союзники в лице Болгарии, Румынии и Турции, а также «близкие партнеры», которыми являются Грузия и Украина, указала представитель НАТО.
Российские военные в четверг, 28 января, сообщили, что в акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter.