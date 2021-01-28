Российские военные сообщили об американском эсминце в Черном море

Эсминец военно-морских сил США «Портер» зашел в Черное море. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Портер» ВМС США, зашедшего в 19.00 28 января 2021 года в акваторию Черного моря», — сказали в Центре.

Ранее российские моряки на учениях отработали уничтожение корабля условного противника.