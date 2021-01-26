Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями

Российские противолодочные самолеты Ту-142 совершили плановый полет над Беринговым и Чукотскими морями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

«26 января 2021 года пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что самолеты провели в воздухе больше 11 часов, дальность полета превысила 8 тысяч километров.

Российские самолеты отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. В ближней зоне Ту-142МЗ сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Ранее объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады заметило два российских военных самолета в опознавательной зоне ПВО Аляски.