Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля ударили по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет. Об этом сообщается на странице израильской армии в Twitter..

Отмечается, что в ночь на понедельник, 18 января, из северной части сектора Газа в направлении побережья недалеко от города Ашдод были запущены две ракеты.

«В ответ на это истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военным целям, принадлежащим ХАМАС в Газе», — указано в сообщении.

Отмечается также, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не сработали. Никто не пострадал.

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