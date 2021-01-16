В Вашингтон перебросят около 25 тыс. солдат на время инаугурации Байдена

Около 25 тыс. бойцов Нацгвардии США будут переброшены в Вашингтон для обеспечения безопасности на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командующего Национальной гвардии Дэниела Хокансона.

»Министерство обороны дало согласие предоставить до 25 тыс. военнослужащих для поддержки обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента», — говорится в сообщении.

Инаугурация Джо Байдена состоится в полдень 20 января. В связи с этим событием власти принимают усиленные меры безопасности: в Вашингтоне введён режим ЧС, движение автомобилей в значительной части города перекрыто, сам Капитолийский холм оцеплен.

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