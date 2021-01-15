В США назвали проклятым российский авианосец «Адмирал Кузнецов»

России надо отказаться от ремонта «проклятого» авианосца «Адмирал Кузнецов», заявило американское издание The Drive.

По данным СМИ, последние фотографии корабля из Мурманска показывают, что за последний год на корабле не проводилось никаких ремонтных работ.

В то же время два новых российских корабля, которые строятся для военно-морского флота, будут даже больше, чем предполагалось ранее.

Как отмечает издание, эти новые боевые корабли предоставят российскому флоту гибкую, доступную и полезную альтернативу «Адмиралу Кузнецову», а отказ от авианосца позволит высвободить финансирование в пользу новых УДК.

«Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец. Он лишь раз принимал участие в реальных боевых действиях — в Сирии в 2017 году, после чего потребовал ремонта, который с тех пор так и не завершился.

Ранее сообщалось, что авианосец вернется в состав флота в 2022 году.

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