Началась вакцинация российских миротворцев в Карабахе от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса нового типа была доставлена в Нагорный Карабах для вакцинации российских миротворцев, медики уже начали делать военным прививки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

В Карабах были доставлены 2 тысячи доз российской вакцины, рассказали в Минобороны. Первый компонент вакцины будет введен всему личному составу до 31 января, второй этап вакцинации будет проведен с 1 по 21 февраля.

На данный момент привились представители командования миротворческого контингента и военнослужащие медицинских подразделений, указано в сообщении.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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