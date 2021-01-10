Китайский журналист оценил шансы Запада пробить российский щит ПВО

Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов реагировать на военные провокации со стороны Запада. Статья была опубликована в китайском издании Чжунго цзюньван.

Автор статьи считает, что у России создана «плотная сеть перехвата» и «самый эффективный противоракетный щит».

Журналист подчеркивает, что в последнее время Россия ускорила разработку и развертывание новых ракетных систем ПВО.

Он также выделил характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 и системы ПЛ-19 «Нудоль».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первый узел: как в России развивают радиолокационную разведку

— Ракеты, корветы и танки: какое оружие получила армия России в 2020-м

— Минобороны рассказало о перевооружении ВКС России в 2021 году