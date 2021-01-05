МИД РФ: Иран отступил от ядерной сделки из-за возобновления обогащения урана до 20%

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран, возобновив обогащение урана до 20%, отступил от от договоренностей, прописанных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает ТАСС.

Она отметила, что этот вопрос не имеет отношения к соблюдению иранской стороной своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и Договору о нераспространении ядерного оружия. По словам дипломата, с этой точки зрения претензий к Тегерану нет.

«Весь обогащаемый до 20% материал находится под контролем МАГАТЭ. Агентство не фиксирует его переключения на использование в незаявленных целях, которые противоречили бы ДНЯО», — сказала Захарова.

Она также заявила, что Иран решил обогащать уран на объекте в Фордо из-за жесткого давления со стороны США. По словам представителя министерства, вопреки статье 25 Устава ООН американская сторона не соблюдают резолюцию СБ ООН 2231 и «сознательно создает препятствия для ее выполнения другими странами». Захарова указала, что проект Совместного всеобъемлющего плана действий по перепрофилированию Фордо на производство стабильных изотопов «давно находится под санкционным прицелом Вашингтона, что абсолютно не приемлемо».

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