Украинский дипломат пообещал устроить России Афганистан в случае войны

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В случае войны с Россией Украина «перейдет в наступление», уверен советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Об этом он заявил в интервью каналу Politeka.

«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче», – подчеркнул Арестович.

Он добавил, что Украина является «единственной страной в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Зеленский заявил о мобилизации всех украинцев в случае войны с Россией

СБУ обвинила Россию в попытке украсть украинское «супероружие»

Украинская разведка предупредила о подготовке «вторжения России» в страну