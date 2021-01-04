Зенитный полк с С-400 «Триумф» заступит на дежурство в Самарской области

Полковой комплект с зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Самарской области в конце января 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) РФ.

Отмечается, что системы уже прибыли в регион.

По данным штаба ЦВО, зенитный ракетный полк принял на вооружение С-400 «Триумф» в ноябре прошлого года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В начале декабря расчеты осуществили первые боевые стрельбы, в ходе которых обнаружили ракету-мишень «Кабан», имитирующую оперативно-тактическую ракету, отработали сопровождение, и на высоте более 15 км успешно уничтожили цель.

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