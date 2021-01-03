Украинская разведка предупредила о подготовке «вторжения России» в страну

На сайте Службы безопасности Украины была опубликована информация о якобы вероятном «вторжении российской армии» в страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно размещенным данным, наступление на Херсонскую область может быть совершено под «надуманным предлогом» с целью получения контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

В отчете заявляют, что такие действия являются возможными в рамках решения вопроса водоснабжения полуострова Крым.

Служба также подчеркнула, что Украина ранее обеспечивала потребности полуострова в воде до 85%. Однако там не приводятся данные о том, что страна прекратила свои действия в одностороннем порядке.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Крымское правительство подготовило план, согласно которому планируется разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры для решения проблемы водоснабжения в регионе. Начало строительства опреснительных установок на полуострове назначено на январь 2021 года.

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