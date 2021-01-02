Армения назвала число погибших с момента эскалации в НКР
В минздраве Армении назвали число погибших в результате эскалации насилия в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом в своем Facebook рассказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.
Она отметила, что с сентября со стороны Армении погибли 3 330 человек.
«Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших», — написала Никогосян.
По ее словам, идентификацию прошли 436 тел, а еще 66 останков были идентифицированы в последние 10 дней.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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