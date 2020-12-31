Алиев заявил, что в Карабахе действуют не подчиняющиеся Армении отряды

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако, по его словам, вооруженные силы Армении время от времени нарушают прекращение огня.

«К сожалению, у нас есть шехиды (павшие. – «Газета.Ru») и после войны. Могу сказать, что, по имеющимся у нас сведениям, армянские вооруженные формирования, все еще находящиеся на некоторых освобожденных землях, не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы», — заявил Алиев.

Он добавил, что таким формированиям дали возможность покинуть эти регионы. Как заявил лидер Азербайджана, лица, которые приняли данное предложение, вышли и были переданы армянской стороне, но при этом «часть их все еще остается, совершая против нас террористические акты».

«Несмотря на это, в целом прекращение огня сохраняется, и считаю, что это позитивная сторона заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября», — сказал Алиев.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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