Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска

Сирийские силы ПВО отражают ракетную атаку Израиля в окрестностях столицы — Дамаска. Об этом сообщает ТАСС.

«Средства ПВО отвечают на израильскую агрессию в окрестностях Дамаска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелу подверглась сельская местность вблизи столицы.

Цель ракетного удара пока не сообщается. Сведения о пострадавших и разрушениях не приводятся.

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