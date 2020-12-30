Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска
Максимс Краюшкинс
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Сирийские силы ПВО отражают ракетную атаку Израиля в окрестностях столицы — Дамаска. Об этом сообщает ТАСС.
«Средства ПВО отвечают на израильскую агрессию в окрестностях Дамаска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрелу подверглась сельская местность вблизи столицы.
Цель ракетного удара пока не сообщается. Сведения о пострадавших и разрушениях не приводятся.
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