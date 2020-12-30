Новая межконтинентальной ракета «Сармат» скоро начнет проходить летные испытания

Летные испытания новой российской стратегической ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, передает «Красная звезда».

«Уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты «Сармат». В ближайшее время мы приступим к проведению лётных испытаний этого ракетного комплекса», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что работа над тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» уже находится на завершающей стадии.

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