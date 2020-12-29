Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов вновь одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год в размере $740 млрд, преодолев вето главы государства Дональда Трампа, передает ТАСС.

23 декабря Трамп заблокировал законопроект, заявив, что документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие американских ветеранов и военную историю, а также противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики.

«Это подарок Китаю и России», — отмечалось в распространенном тогда уведомлении президента в адрес Палаты представителей.

Законопроект в частности предусматривает санкции против России из-за газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В 2020 финансовом году бюджет проекта составлял $738 млрд, а в 2019 — $716 млрд.

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