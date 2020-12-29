На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Бернст Ю.
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Сирены воздушной тревоги сработали в граничащих с сектором Газа районах на юге Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе кибуца Керем-Шалом, рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что после срабатывания сирен ПВО был зафиксирован запуск ракеты в секторе Газа, которая не перелетела на израильскую территорию.
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