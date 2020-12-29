На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали в граничащих с сектором Газа районах на юге Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе кибуца Керем-Шалом, рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что после срабатывания сирен ПВО был зафиксирован запуск ракеты в секторе Газа, которая не перелетела на израильскую территорию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Израиль сообщил о ракетном ударе по своей территории

— Израильский город Ашкелон подвергся ракетному обстрелу