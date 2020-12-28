В Карабахе отвергли утверждения Баку о нападении на его позиции

В минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ответ на утверждения Азербайджана о нападении на его позиции в Карабахе завили, что ни один военный не участвовал в какой-либо операции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В НКР отметили, что «азербайджанская сторона продолжает распространять дезинформацию о якобы нападении накануне армянской вооруженной группировки на подразделение азербайджанской армии».

Ранее минобороны Азербайджана сообщило о гибели своего военного в результате нападения армянской вооруженной группы из шести человек на позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе в Карабахе.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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