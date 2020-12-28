Минобороны объяснило поставку в ЦАР российской бронетехники

Заместитель Минобороны России Александр Фомин в интервью rg.ru рассказал, что в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) была поставлена партия бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2.

По его словам, боевые машины была поставлены в ЦАР «для нужд сил безопасности», а также «для использования в рамках реформы сектора безопасности» этой страны.

Сколько именно единиц техники было переброшено в республику, Фомин не уточнил.

Ранее МИД России сообщил, что в ЦАР направили дополнительно 300 военных инструкторов. Они будут обучать военнослужащих национальной армии республики.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За ЦАР и Судан: США ввели новые санкции против России

— Россия направила в ЦАР 300 военных инструкторов

— Вертолетом в Африку: Россия поставит технику в ЦАР