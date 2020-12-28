Минобороны объяснило поставку в ЦАР российской бронетехники
Антон Демидов
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Заместитель Минобороны России Александр Фомин в интервью rg.ru рассказал, что в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) была поставлена партия бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2.
По его словам, боевые машины была поставлены в ЦАР «для нужд сил безопасности», а также «для использования в рамках реформы сектора безопасности» этой страны.
Сколько именно единиц техники было переброшено в республику, Фомин не уточнил.
Ранее МИД России сообщил, что в ЦАР направили дополнительно 300 военных инструкторов. Они будут обучать военнослужащих национальной армии республики.
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