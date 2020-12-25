ВМФ России получит 14 новых атомных подлодок

Для военно-морского флота России планируется построить 14 атомных подводных лодок (АПЛ). Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Запланировано строительство 14 АПЛ (атомных подводных лодок. — «Газета.Ru»), «Бореев» и «Ясеней»», — сказал Криворучко.

По его словам, ежегодно вплоть до 2027 года завод «Севмаш» будет передавать ВМФ России по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

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