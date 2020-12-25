ВМФ России получит 14 новых атомных подлодок

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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта... Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта...
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта...
РИА «Новости»

Для военно-морского флота России планируется построить 14 атомных подводных лодок (АПЛ). Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Запланировано строительство 14 АПЛ (атомных подводных лодок. — «Газета.Ru»), «Бореев» и «Ясеней»», — сказал Криворучко.

По его словам, ежегодно вплоть до 2027 года завод «Севмаш» будет передавать ВМФ России по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

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