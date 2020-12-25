Израильская авиация нанесла удары по Сирии из Ливана
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам в Сирии из воздушного пространства Ливана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Сирии.
Согласно информации министерства, инцидент произошел в 0.40 (1.40 мск).
«Враждебные израильские самолеты выпустили ракеты из ливанского воздушного пространства, находясь над городом Триполи, в направлении Мисяф на западе провинции Хама», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства САР, сирийские ПВО отразили большую часть ракет, выпущенных самолетами израильской авиации.
Ранее Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии сообщила, что объектом атаки Вооруженных сил Израиля мог стать научно-исследовательский центр, находящийся вблизи города Масьяф.
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