Израильская авиация нанесла удары по Сирии из Ливана

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам в Сирии из воздушного пространства Ливана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Сирии.

Согласно информации министерства, инцидент произошел в 0.40 (1.40 мск).

«Враждебные израильские самолеты выпустили ракеты из ливанского воздушного пространства, находясь над городом Триполи, в направлении Мисяф на западе провинции Хама», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства САР, сирийские ПВО отразили большую часть ракет, выпущенных самолетами израильской авиации.

Ранее Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии сообщила, что объектом атаки Вооруженных сил Израиля мог стать научно-исследовательский центр, находящийся вблизи города Масьяф.

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