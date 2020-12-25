СМИ: ПВО Cирии отражают израильскую атаку в провинции Хама

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку со стороны Израиля, которая происходит в провинции Хама на западе страны. Об этом сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения САР.

«Наши средства ПВО отвечают на израильскую агрессию в районе Масьяфа», — указано в сообщении.

По информации дирекции, научно-исследовательский центр, находящийся вблизи города Масьяф, мог стать объектом атаки Вооруженных сил Израиля.

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