СМИ: ПВО Cирии отражают израильскую атаку в провинции Хама
Антон Демидов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку со стороны Израиля, которая происходит в провинции Хама на западе страны. Об этом сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения САР.
«Наши средства ПВО отвечают на израильскую агрессию в районе Масьяфа», — указано в сообщении.
По информации дирекции, научно-исследовательский центр, находящийся вблизи города Масьяф, мог стать объектом атаки Вооруженных сил Израиля.
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