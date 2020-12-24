Шойгу дал указания развернуть госпитали для пациентов с COVID-19 в Крыму

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания развернуть два госпиталя для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Личный состав одного медицинского отряда специального назначения будет переброшен из Ростова-на-Дону в Симферополь, второй медицинский отряд совершит марш в Ялту из Севастополя, указано в сообщении.

Прибыв на места, отряды развернут госпитали, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, анализаторами крови и ПЦР лабораторией, а также мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами для проведения ультразвукового исследования (УЗИ), отмечают в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова российское Министерство обороны развернет два госпиталя для борьбы с COVID-19 в Ялте и Симферополе.

За все время пандемии в России зафиксировано более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 52 тысяч заразившихся.

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