Шойгу дал указания развернуть госпитали для пациентов с COVID-19 в Крыму
Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания развернуть два госпиталя для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Личный состав одного медицинского отряда специального назначения будет переброшен из Ростова-на-Дону в Симферополь, второй медицинский отряд совершит марш в Ялту из Севастополя, указано в сообщении.
Прибыв на места, отряды развернут госпитали, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, анализаторами крови и ПЦР лабораторией, а также мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами для проведения ультразвукового исследования (УЗИ), отмечают в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова российское Министерство обороны развернет два госпиталя для борьбы с COVID-19 в Ялте и Симферополе.
За все время пандемии в России зафиксировано более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 52 тысяч заразившихся.
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