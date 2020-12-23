Генерал из ФРГ назвал Россию самой большой угрозой для НАТО

Генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки заявил, что Россия является самой большой угрозой для НАТО. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, в Восточной Европе все и так было неспокойно даже до ситуации с Крымом.

«Российская угроза реальна», — сказал Зембритцки, отметив, что Россия наращивает вооружения, активно занимается усовершенствованием армии и демонстрирует «свои претензии на власть».

Он отметил, что Россию можно назвать главной угрозой.

При этом он добавил, что военные могут противостоять такой угрозе, как исламский террор, а Китай не так опасен, так как далеко находится от стран Запада.

Зембритцки признался, что в Польше, а также еще трех прибалтийских странах есть четыре боевые группы НАТО, готовые при необходимости противостоять российской угрозе. А также в Европе находятся мощные силы альянса, представляющие из себя реальные сдерживающие силы для РФ.

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