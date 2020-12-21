В России успешно испытали летающую БМД с высокоточным оружием

Новейший российский транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН был успешно испытан в качестве летающей боевой машины десанта (БМД). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Опытный образец Ми-8АМТШ-ВН на недавних испытаниях выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса «Атака-ВМ» по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. Стрельбы признаны успешными», — рассказал источник.

По его словам вертолет также задействовал неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах. Собеседник агентства также добавил, что благодаря модернизированному комплексу управляемого оружия и повышенной живучести Ми-8АМТШ-ВН подтвердил свои характеристики в качестве летающей боевой машиной десанта.

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