Помпео обвинил проиранское ополчение в обстреле района посольства США в Багдаде

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за последним ракетным обстрелом района, где находится американское посольство в Багдаде, стоит проиранское ополчение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что никто из сотрудников посольства в ходе инцидента не пострадал, однако был ранен по меньшей мере один иракский гражданин, а также повреждены здания.

Глава госдепа также добавил, что США осуждают прошедшую ракетную атаку.

«То самое ополчение, которое нападает на дипломатические объекты, масштабно разворовывает иракские государственные ресурсы, нападает на мирных протестующих и активистов и занимается насилием против верующих других конфессий», — подчеркнул Помпео.

Ранее особо охраняемый район Багдада, в котором расположено посольство США, обстреляли ракетами. Иракская сторона заявила, что ракеты упали на территории жилого комплекса, однако в результате обошлось без жертв.

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