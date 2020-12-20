Нарышкин рассказал о предательстве в разведке: «гореть им в аду»

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал, что лично сталкивался с предательством во время своей работы.

Он признался, что любое предательство — это тяжелый удар, но он смог его перенести. Теперь его успокаивает мысль, что предатели окажутся в аду.

«Эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят», — сказал Нарышкин в эфире телеканала «Звезда».

Притом он не стал уточнять, кто его предал, и рассказывать подробности случившегося.

«Предатель и есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он не достоин этого», — добавил директор СВР.

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