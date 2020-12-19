Минобороны Азербайджана выразило соболезнования из-за гибели сапера из РФ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил российскому коллеге письмо с соболезнованиями после гибели российского сапера при разминировании в Нагорном Карабахе, сообщает азербайджанское минобороны в Telegram-канале.

«Глубоко опечален известием о гибели офицера Вооруженных Сил Российской Федерации <...> От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего», – написал Гасанов в письме.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе.

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