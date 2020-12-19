США наращивают группировку истребителей F-35 рядом с границей России

Соединенные Штаты нарастили группировку истребителей F-35 Lightning II на авиабазе Эйлсон на Аляске, заявила представитель базы Кейли Дюбуа. Об этом сообщает местная радиостанция KUAC.

По словам Дюбуа, на базу прибыли еще пять самолетов, общее число истребителей увеличилось до 20 единиц.

«Мы продолжаем наращивать наш состав. К концу 2021 года на базе у нас будут все 54 истребителя», – отметила представитель базы.

Авиабаза Эйлсон расположена примерно в 1000 км от границы России на Дальнем Востоке.

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