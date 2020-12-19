Минообороны передало Севастополю построенный водовод
Анна Светлова
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Министерство обороны России сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. куб. м воды в сутки в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.
«Проведены испытания линейной части и комплексные испытания объекта, соответствующие документы оформлены. Объект передается в эксплуатацию водоканалу Севастополя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уникальная плавучая понтонная водонасосная станция была построена по индивидуальному заказу с помощью российских насосов.
Производительность станции составляет более 600 куб. м в час, что позволяет перекачивать 15 тыс. куб. м воды в сутки. Станция полностью автоматизирована.
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